Канцлер Австрии: экономика ЕС не сможет "переварить" вступление Турции

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция не является кандидатом на вступление в ЕС, так как экономика ЕС просто не вынесет ее присоединения.

"Европа никогда в жизни не смогла бы переварить вступление Турции чисто экономически" — заявил Керн в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Вы просто-напросто не являетесь кандидатами на вступление", — сказал он, обращаясь к Анкаре.

Кроме того, канцлер заявил, что в вопросе прав человек Турция "почти перешла все границы" и повторно призвал Турцию прекратить переговоры о вступлении в ЕС.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.