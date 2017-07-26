Республиканцы вновь потерпели поражение при голосовании по Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередное голосование по отмене реформы здравоохранения Obamacare закончилось в сенате США провалом республиканцев, свидетельствуют результаты голосования.

Лидеры республиканского большинства первоначально надеялись принять разработанный ими план замены Obamacare, но потерпели сокрушительное поражение в ночь на среду, набрав лишь 43 голоса из 60 необходимых. В среду республиканцы поставили себе менее амбициозные цели: проголосовать лишь за отмену Obamacare без каких-либо предложений по замене. Однако большинство сенаторов не поддержало и этот план, предполагавший, что непопулярная реформа бывшего президента Барака Обамы уйдет в прошлое в течение двух лет. Беспартийное бюджетное управление конгресса подсчитало, что отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона человек за 10 лет, республиканцы яростно оспаривают эти оценки.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а взамен предложила субсидии на приобретение страховки и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как сокращение налогов для богатых.