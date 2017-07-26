Грузинский министр уверен, что Саакашвили окажется в тюрьме на родине

ТБИЛИСИ, 26 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинский министр по делам беженцев и расселения Созар Субари уверен, что экс-президент Михаил Саакашвии, которого лишили украинского гражданства, будет отбывать тюремное наказание на родине, где он обвиняется по ряду уголовных дел.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Я уверен, что произошедшее было абсолютно закономерным. Саакашвили уже много лет находится в агонии, и эта агония углубляется. Я глубоко верю в то, что Саакашвили ответит перед грузинским правосудием и будет отбывать заслуженное наказание в так называемой "Матросовской тюрьме", — заявил Субари журналистам в среду.

"Матросовская тюрьма" — это учреждение по отбыванию наказаний в Тбилиси, где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники страны, осужденные новыми властями Грузии в основном по обвинению в превышении служебных полномочий.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.