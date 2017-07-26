В Нигерии при нападении "Боко Харам" погибли десять человек

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Десять человек погибли в результате нападения вооруженных людей, предположительно, боевиков радикальной группировки "Боко Харам", на сотрудников государственной нефтекомпании, сами специалисты не пострадали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии.

Ранее сообщалось, что боевики "Боко Харам" похитили десять сотрудников, работающих по контракту на компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Представитель компании Нду Угамаду (Ndu Ughamadu) сообщил, что геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером. Впоследствии стало известно, что власти освободили сотрудников нефтекомпании. По данным агентства Франс Пресс, на сотрудников NNPC и сопровождающих их лиц было совершено нападение.

"На настоящий момент спасены все сотрудники NNPC и извлечены тела одного офицера, восьми военнослужащих и мирного жителя, которые были доставлены в местную больницу", — заявил представитель армии Нигерии Сани Усман (Sani Usman).

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.