Афганские военные освободили похищенных в июне пакистанских дипломатов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана освободили двух пакистанских дипломатических работников, похищенных неизвестными в июне в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление пакистанского МИД.

Два пакистанских дипломата, работавших в консульстве в Джелалабаде, в июне текущего года пропали без вести во время возвращения из Афганистана на родину.

По данным пакистанского МИД, в среду дипломатов направили в посольство Пакистана. Как ожидается, в скорейшем времени они вернутся на родину.

Как отмечает ведомство, президент Афганистана Ашраф Гани лично позвонил пакистанскому поверенному в делах в Кабуле, чтобы сообщить о проведении операции. Детали освобождения не сообщаются.