Россия и Китай начали активную фазу первых в истории совместных военно-морских учений на Балтике "Морское взаимодействие-2017", пишет The National Interest. По мнению автора статьи, таким образом Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал о том, что эпоха американского морского господства подходит к концу. Подробнее — в нашем материале.