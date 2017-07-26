Бизнесмены из США засудили United Airlines из-за гибели гигантского кролика

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группа бизнесменов из штата Айова подала иск к американской авиакомпании United Airlines из-за гибели гигантского кролика Саймона на борту ее самолета в апреле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании, выполнявшего рейс из Лондона в Чикаго в апреле. Как заявила разводчик кроликов Аннет Эдвардс из Вустершира, кролика перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщалось. По данным СМИ, Саймон — сын самого крупного кролика в мире Дариуса. Авиакомпания заявила, что "опечалена" новостью о смерти кролика и намерена провести расследование.

По данным агентства, иск подали бизнесмены из Айовы, которые купили кролика, чтобы продемонстрировать его на ярмарке и в дальнейшем показывать, чтобы собрать деньги для организации ежегодного мероприятия. Как утверждают истцы, перевозчик халатно отнесся к перевозке животного и впоследствии неподобающим образом кремировал его. Сторона обвинения требует возместить затраченные на кролика средства и другие убытки. Объем понесенного ущерба не уточняется.

Авиакомпания не ответила на просьбу прокомментировать подачу иска.

Ранее United Airlines несколько раз оказывалась в центре скандала. Так, трех пассажиров рейса Чикаго — Луисвилл попросили освободить места для сотрудников авиакомпании из-за овербукинга. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив травмы. Авиакомпания также сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, стоившие дороже из-за повышенной комфортности. Пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.