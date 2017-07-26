Тиллерсон заявил, что не собирается уходить с поста госсекретаря

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается уходить со своего поста до тех пор, пока президент ему позволит, отношения с Дональдом Трампом он охарактеризовал как "хорошие".

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тиллерсон изъявил желание покинуть свой пост. Ранее их опроверг представитель госдепа.

"Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента", — ответил он на вопрос журналистов перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Отвечая он на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на этой должности, Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне". Текущие отношения с Трампом он охарактеризовал как "хорошие".