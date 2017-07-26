Колумбийский перевозчик отменил полеты в Венесуэлу

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Крупная колумбийская авиакомпания Avianca объявила о приостановке продажи билетов на рейсы в Венесуэлу из Колумбии и Перу, а также о предстоящем полном прекращении полетов в эту страну.

"С учетом трудностей с авиационными операциями в Венесуэле Avianca перестанет летать по маршрутам Богота-Каракас-Богота и Лима-Каракас-Лима со среды, 16 августа 2017 года", – говорится в сообщении авиаперевозчика. Также прекращается продажа билетов на эти направления на даты после 16 августа.

Avianca уже проинформировала о своем решении авиационные власти Венесуэлы и Колумбии, отмечается в коммюнике. При этом исполнительный президент компании Эрнан Ринкон отметил, что это трудное решение принято Avianca ради обеспечения безопасности полетов.

"У нас как у компании есть все расположения и готовность возобновить полеты сразу, как только будут обеспечены необходимые для этого условия", – приводятся в заявлении слова Ринкона.

В октябре 2016 года Avianca уже временно приостанавливала полеты в соседнюю страну. Она стала не единственной авиакомпанией, пошедшей на такой шаг. Так, с июля этого года ежедневные полеты в Каракас прекращает американская United Airlines. Ранее полеты в южноамериканскую страну прекратили Lufthansa и Air Canada. Свое решение перевозчики объясняли как убыточностью полетов, так и неспокойной обстановкой в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет 100 человек.