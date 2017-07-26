Число жертв протестов в Венесуэле превысило 100 человек

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Еще один мужчина скончался в среду в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле, таким образом, число жертв конфликта властей и оппозиции достигло 101 человека.

По сообщению портала Nacional, погибший – 30-летний Рафаэль Антонио Варгас. По одной версии, он был застрелен в городе Эхидо штата Мерида во время столкновения манифестантов с силами безопасности. По другой – с ним случился сердечный приступ.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.