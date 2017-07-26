Следователи не нашли наркотиков в доме погибшего вокалиста Linkin Park

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи не обнаружили наркотических веществ в доме фронтмена американской группы Linkin Park Честера Беннингтона в США, сообщает портал TMZ.

По данным источников, ни запрещенных наркотических средств, ни рецептурных препаратов найдено не было.

Ранее в связи со смертью фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. В субботу коллектив запустил сайт, посвященный Честеру Беннингтону. На нем, помимо постов поклонников группы об ушедшем вокалисте, также размещены контакты, по которым можно получить помощь для предотвращения самоубийств.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.