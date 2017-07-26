Белый дом рассказал, как будет приниматься "финальное решение" по санкциям

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Белый дом решительно поддерживает санкции против России, Ирана и КНДР, однако перед "финальным решением" изучит окончательную версию законопроекта, заявила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.

Комментируя позицию президента Дональда Трампа в отношении законопроекта по санкциям, Сандерс указала на заявление сенатора Боба Коркера, который отказался полностью поддержать документ в текущем виде. Поэтому, как пояснила представитель Белого дома, "есть возможность, что он (законопроект. — Прим. ред.) изменится".

"Так что мы посмотрим, как он будет выглядеть, перед тем как принимать финальное решение. Но я могу вам сказать, что Белый дом, президент и вся администрация, и мы это говорили много раз, решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — подчеркнула Сандерс.

Палата представителей конгресса США во вторник приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту.

Законопроект позволяет главе Белого дома налагать санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

В Кремле оценили законопроект "крайне негативно", отметив, что он подрывает российско-американские отношения. В МИД подчеркнули, что конгресс вредит прежде всего самим США.

Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. В Париже заявили, что экстерриториальный характер нового американского закона о санкциях незаконен.