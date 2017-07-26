Трамп пожертвовал $100 тысяч из зарплаты министерству образования

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов, полученные в виде зарплаты за второй квартал 2017 года, министерству образования, сообщила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, пожертвование пойдет на "программы, которые помогают мальчикам и девочкам стать лидерами". Министр образования Бетси Девос выступила на брифинге и поблагодарила Трампа.

Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов в год на развлечения.