Сенат может не успеть принять санкции против РФ до каникул, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Сенат США может не успеть принять закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР до каникул в августе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, быстрому прохождению в сенате документа, который накануне был принят палатой представителей США, может помешать внесение в него поправок. Каникулы сената начинаются в этом году 14 августа.

О желании внести такие поправки в среду заявил глава комитета сената по международным делам Боб Коркер. В беседе с журналистами сенатор отметил, что хотел бы закрепить санкции против КНДР в отдельном документе. В то же время он дал понять, что такие поправки не должны стать проблемой для принятия сенатом законопроекта.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года, хотя в основном закрепляет уже действующие против РФ санкции. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".