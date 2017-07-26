Убившего аквариумную рыбку американца посадили в тюрьму

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жителя американского штата Коннектикут Хуана Вегу, который в ходе бытовой ссоры убил аквариумную рыбку, посадили в тюрьму за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает Bristol Press.
По словам прокурора, убийство домашнего питомца стало для мальчика "серьезной травмой". Однако обвинение в жестоком обращении с животными было снято с злоумышленника, так как он признал свою вину. Его посадили в тюрьму на четыре месяца за нарушение общественного порядка.
Сообщается, что нападавший ранее был судим за торговлю наркотиками.