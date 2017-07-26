В Новой Зеландии овцы спасли кроликов от наводнения

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Новой Зеландии дикие кролики забрались на спины овцам, чтобы спастись от наводнения, сообщает Associated Press.
По словам мужчины, он уводил овец своего соседа с затопленной территории, когда заметил, что в стаде мелькают какие-то "темные пятна". Хорн признался, что его это озадачило, так как у его соседа не было черных овец.
Фермер подошел ближе и увидел, что на овец забрались три диких кролика. Он отметил, что в конце концов увел животных в безопасное место, и добавил, что кролики очень комфортно себя чувствовали на спинах овец.