Политическая карьера Саакашвили на Украине завершилась, считает политолог

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Политическая карьера лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине завершилась, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Похоже, его политическая карьера на Украине на этом заканчивается", — сказал Погребинский в среду РИА Новости.

По его мнению, украинский президент лишил Саакашвили гражданства, потому что видел в нем опасного врага. "Порошенко рассматривает его как серьезного врага. Надо сказать, что программа Саакашвили была очень эффективным пиар-инструментом против Порошенко. Видимо, чаша терпения переполнилась", — считает Погребинский.

Политолог также допускает, что поскольку Саакашвили теперь не является гражданином Украины, Киев может его выдать Грузии.