В минюсте Польши назвал неудачным решение Дуды ветировать законы о судах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава министерства юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро считает неудачным решение президента Анджея Дуды ветировать два закона в рамках проводимой в республике судебной реформы.

"Решения президента меня удивили, я не считаю их удачными с точки зрения польского гражданина и блага судебной системы", — заявил министр, которого цитирует телеканал TVN

Отвечая на вопрос о том, будет ли он сотрудничать с главой государства при разработке новых законопроектов, Зебро заявил, что "в политике нужно прежде всего быть честным и верным ценностям".

"Временами бывает так, что доходит до каких-то конфликтов, даже организационных изменений, партийных изменений, но учитывается верность ценностям… я все ещё надеюсь, что господин президент будет готов представить обещанные изменения, которые будут соответствовать обязательствам перед избирателями: радикальные изменения в польском правосудии", — подчеркнул министр.

По его словам, от президента в настоящее время ожидается "смелое решение". "Если таковое будет, наверное, он может рассчитывать на нашу поддержку", — заявил Зебро, говоря о правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, в которую входит и президент Дуда.