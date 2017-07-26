МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Глава государства Петр Порошенко подписал соответствующий указ, сообщает Государственная миграционная служба. При этом сам Саакашвили заявлял, что даже в таком случае намерен остаться в Киеве.
Как пояснили в миграционной службе, в случае Саакашвили речь идет именно о предоставлении ложных данных. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла решение, рассмотрев материалы, полученные Генпрокуратурой из Грузии.
"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — приводит телеканал ТСН объяснения миграционного ведомства.
А первоначально об утрате Саакашвили гражданства сообщил другой депутат от Радикальной партии — Игорь Мосейчук.
"Это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал он своей странице в Facebook.
Человек без гражданства
Саакашвили стал гражданином Украины в конце мая 2015 года, за день до того, как Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения украинского паспорта.
Через полтора года, в ноябре 2016-го, Саакашвили подал в отставку. Практически сразу возник вопрос и о его гражданстве. Тогда Саакашвили заявил, что у него нет другого паспорта, кроме украинского, и что по Конституции Украины в таких случаях лишать людей гражданства нельзя.
А буквально за две недели до сегодняшнего указа бывший одесский губернатор снова вернулся к этой теме.
"Что касается лишения украинского гражданства — то это из сферы фантазии, если бы у них (у киевских властей. — Ред.) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса, и к тому же я этого не боюсь", — сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2".
Буду сидеть в Киеве
О возможном лишении гражданства Саакашвили говорил также в интервью украинскому изданию "Новое время" (оно опубликовано уже после того, как стало известно об указе Порошенко, но сама беседа состоялась раньше).
"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — сказал Саакашвили.
Однако в среду выяснилось, что Саакашвили находится в США. По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, он даже не сможет вернуться в Киев.
На решение украинских властей отреагировала и Юлия Тимошенко, также в Facebook.
"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она.
Вопрос об экстрадиции
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. На родине его заочно обвиняют по нескольким уголовным делам, в том числе в превышении полномочий и в растрате примерно пяти миллионов долларов государственных денег на личные нужды.
Грузинская сторона дважды обращалась к Украине с требованием экстрадировать Саакашвили и направляла все доказательства, однако Киев оба раза отказал. Как заявлял замгенпрокурора Украины, экстрадиция невозможна именно потому, что Саакашвили является украинским гражданином.
Как этот вопрос будут решать в Киеве теперь, пока неизвестно.