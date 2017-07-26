США
26.0726 июля21:48МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Человек без паспорта: Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (12)
20:3826.07.2017
(обновлено: 21:47 26.07.2017)
357543
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Глава государства Петр Порошенко подписал соответствующий указ, сообщает Государственная миграционная служба. При этом сам Саакашвили заявлял, что даже в таком случае намерен остаться в Киеве.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Порошенко лишил Саакашвили политической перспективы, считает депутат ГД
В сообщении отмечается, что, согласно законодательству, основанием для потери гражданства может быть, в частности, "сознательное предоставление недостоверных сведений или фальшивых документов" при его приобретении. 

Как пояснили в миграционной службе, в случае Саакашвили речь идет именно о предоставлении ложных данных. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла решение, рассмотрев материалы, полученные Генпрокуратурой из Грузии. 

"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — приводит телеканал ТСН объяснения миграционного ведомства.

Президент Украины П.Порошенко назначил М.Саакашвили главой Одесской области
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Политолог: Порошенко опасается связей Саакашвили с США
По информации ТСН, запрос по поводу гражданства Саакашвили поступил в миграционную службу от депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового.

А первоначально об утрате Саакашвили гражданства сообщил другой депутат от Радикальной партии — Игорь Мосейчук.

"Это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал он своей странице в Facebook

Человек без гражданства

Саакашвили стал гражданином Украины в конце мая 2015 года, за день до того, как Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения украинского паспорта.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили на церемонии приветствия в Тбилиси, Грузия. 18 июля 2017
© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
Украина в поиске варягов: помогли ли ей чудесные грузины
При этом сам Саакашвили говорил о том, что в Грузии ему грозит уголовное преследование. "Вполне реально, что, сохраняя грузинский паспорт, я обречен на заключение под стражу в Грузии. Это временная ситуация, но, тем не менее, для меня это суровая реальность. Я вынужден жить за пределами Грузии из-за своего статуса обвиняемого, только поэтому", — заявил он в интервью BBC на следующий день после назначения на пост губернатора. 

Через полтора года, в ноябре 2016-го, Саакашвили подал в отставку. Практически сразу возник вопрос и о его гражданстве. Тогда Саакашвили заявил, что у него нет другого паспорта, кроме украинского, и что по Конституции Украины в таких случаях лишать людей гражданства нельзя.

А буквально за две недели до сегодняшнего указа бывший одесский губернатор снова вернулся к этой теме. 

"Что касается лишения украинского гражданства — то это из сферы фантазии, если бы у них (у киевских властей. — Ред.) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса, и к тому же я этого не боюсь", — сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2".

Буду сидеть в Киеве

О возможном лишении гражданства Саакашвили говорил также в интервью украинскому изданию "Новое время" (оно опубликовано уже после того, как стало известно об указе Порошенко, но сама беседа состоялась раньше).

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — сказал Саакашвили.

Однако в среду выяснилось, что Саакашвили находится в США. По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, он даже не сможет вернуться в Киев.

Михаил Саакашвили. Архивное Фото.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили пообещал "забрать Украину" у Порошенко и Авакова
"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", — написал Лещенко в Facebook.

На решение украинских властей отреагировала и Юлия Тимошенко, также в Facebook.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она.

Вопрос об экстрадиции

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. На родине его заочно обвиняют по нескольким уголовным делам, в том числе в превышении полномочий и в растрате примерно пяти миллионов долларов государственных денег на личные нужды. 

Президент Украины Петр Порошенко дает пресс-конференцию в Брюсселе. 22 июня 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко заявил, что Саакашвили ничего не сделал для Украины
В августе 2014 года городской суд Тбилиси заочно арестовал бывшего президента, а затем его объявили в международный розыск. Грузинские власти заявляли, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в страну.

Грузинская сторона дважды обращалась к Украине с требованием экстрадировать Саакашвили и направляла все доказательства, однако Киев оба раза отказал. Как заявлял замгенпрокурора Украины, экстрадиция невозможна именно потому, что Саакашвили является украинским гражданином.

Как этот вопрос будут решать в Киеве теперь, пока неизвестно.

Карикатура
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Эффективный менеджер
Комментировать
+
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
solovev12321
Детский садик "Солнышко"
21:36
26.07.2017
ОтветитьНе отвечать
evgkovalev329
Тоже самое, рано или поздно, ожидает и украинский цирк-шапито.
21:33
26.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Федосеев Владимир
Кто больший идиот, тот кто жует перед всем миром галстук , или тот кто его после этого ставит на руководящую должность , а потом лишает и должности, и гражданства. Везет украинцам, майдан выбрал достойного чела, по поступкам и в стране такой же порядок.
21:30
26.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена