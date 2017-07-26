МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Глава государства Петр Порошенко подписал соответствующий указ, сообщает Государственная миграционная служба. При этом сам Саакашвили заявлял, что даже в таком случае намерен остаться в Киеве.

В сообщении отмечается, что, согласно законодательству, основанием для потери гражданства может быть, в частности, "сознательное предоставление недостоверных сведений или фальшивых документов" при его приобретении.

Как пояснили в миграционной службе, в случае Саакашвили речь идет именно о предоставлении ложных данных. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла решение, рассмотрев материалы, полученные Генпрокуратурой из Грузии.

"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — приводит телеканал ТСН объяснения миграционного ведомства.

По информации ТСН, запрос по поводу гражданства Саакашвили поступил в миграционную службу от депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового.

А первоначально об утрате Саакашвили гражданства сообщил другой депутат от Радикальной партии — Игорь Мосейчук.

"Это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал он своей странице в Facebook.

Человек без гражданства

Саакашвили стал гражданином Украины в конце мая 2015 года, за день до того, как Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения украинского паспорта.

При этом сам Саакашвили говорил о том, что в Грузии ему грозит уголовное преследование. "Вполне реально, что, сохраняя грузинский паспорт, я обречен на заключение под стражу в Грузии. Это временная ситуация, но, тем не менее, для меня это суровая реальность. Я вынужден жить за пределами Грузии из-за своего статуса обвиняемого, только поэтому", — заявил он в интервью BBC на следующий день после назначения на пост губернатора.

Через полтора года, в ноябре 2016-го, Саакашвили подал в отставку. Практически сразу возник вопрос и о его гражданстве. Тогда Саакашвили заявил, что у него нет другого паспорта, кроме украинского, и что по Конституции Украины в таких случаях лишать людей гражданства нельзя.

А буквально за две недели до сегодняшнего указа бывший одесский губернатор снова вернулся к этой теме.

"Что касается лишения украинского гражданства — то это из сферы фантазии, если бы у них (у киевских властей. — Ред.) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса, и к тому же я этого не боюсь", — сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2".

Буду сидеть в Киеве

О возможном лишении гражданства Саакашвили говорил также в интервью украинскому изданию "Новое время" (оно опубликовано уже после того, как стало известно об указе Порошенко, но сама беседа состоялась раньше).

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — сказал Саакашвили.

Однако в среду выяснилось, что Саакашвили находится в США. По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, он даже не сможет вернуться в Киев.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", — написал Лещенко в Facebook

На решение украинских властей отреагировала и Юлия Тимошенко, также в Facebook.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она.

Вопрос об экстрадиции

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. На родине его заочно обвиняют по нескольким уголовным делам, в том числе в превышении полномочий и в растрате примерно пяти миллионов долларов государственных денег на личные нужды.

В августе 2014 года городской суд Тбилиси заочно арестовал бывшего президента, а затем его объявили в международный розыск. Грузинские власти заявляли, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в страну.

Грузинская сторона дважды обращалась к Украине с требованием экстрадировать Саакашвили и направляла все доказательства, однако Киев оба раза отказал. Как заявлял замгенпрокурора Украины, экстрадиция невозможна именно потому, что Саакашвили является украинским гражданином.

Как этот вопрос будут решать в Киеве теперь, пока неизвестно.