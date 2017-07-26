Долг и проценты: суд в Лондоне обязал Украину выплатить России $3 миллиарда

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России три миллиарда долларов в счет просроченного долга по еврооблигациям. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Минфина.

Отмечается, что указанный вердикт конкретизирует решение инстанции от 29 марта 2017 года. Поверх суммы долга ответчику придется отдать 2,8 миллиона фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона долларов) в качестве судебных издержек. Платеж должен быть осуществлен не позднее 20 сентября 2017 года.

Кроме того, 75 миллионов долларов пойдут в счет процентов по обязательствам. Отдельно Киев покроет штраф за просрочку, который начисляется с 21 декабря 2015 года.

В Минфине обратили внимание на то, что невыплаты обойдутся бюджету Украины в 673 тысяч долларов ежедневно.

При этом в Киеве заявили, что Высокий суд отказал России в немедленном взыскании 325 миллионов долларов в качестве обеспечения по иску.

Предмет разбирательства

В конце 2013 года Киев разместил суверенные евробонды в пользу России на сумму 3 миллиарда долларов. На протяжении двух лет украинская сторона исправно обслуживала долг, однако к концу 2015-го объявила о дефолте по ценным бумагам.

Позднее Москва получила предложение о реструктуризации задолженности на коммерческих условиях, однако в России настаивали на том, что обязательства Киева носят суверенный характер, и предлагали урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

В связи с отсутствием ответа в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp., представляющая интересы российской стороны, подала в Высокий суд Лондона иск о возмещении 3 миллиардов долларов.

Адвокаты ответчика — юридическая фирма Quinn Emanuel — настаивают на том, что Кремль "навязал" Украине долг в условиях отсутствия доступа к рынкам капитала на фоне внутриполитического кризиса 2013-2014 годов. Поэтому, считают в Киеве, договор об облигационном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению".

Вердикт суда

В марте Лондон удовлетворили ходатайство The Law Debenture Trust Corp. об ускоренном рассмотрении дела о долге по евробондам. При этом судья Уильям Блэр подчеркнул, что облигации украинской стороны были размещены в полном соответствии с нормами права.

Тем самым он отверг аргументы Киева о "принуждении" к принятию обязательств и давлении, которое якобы оказывал на украинское руководство Кремль. Подобные доводы, по словам Блэра, "не могут быть приняты судом в качестве основания для рассмотрения дела".

Решение суда было воспринято Минфином как "окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг на 3 миллиарда долларов". Тогда ведомство отметило, что дополнительных слушаний по этому вопросу в высокой судебной инстанции не будет.

Представляющий интересы России юрист подчеркнул, что вердикт от 29 марта обязывает Украину "заплатить по счетам". "Деньги были заняты, и нет оснований для того, чтобы оспаривать это. Это финальное решение суда, на которое ответчик, по процедуре, может подать апелляцию. Последующие заседания будут связаны с апелляцией с украинской стороны", — сказал он.

Надежда на апелляцию

Высокий суд, однако, разрешил Украине опротестовать решение и удовлетворил ходатайство о временном приостановлении действия вынесенного в марте вердикта. "Сегодняшнее решение — это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом в самом министерстве отметили, что, несмотря на то, что Лондон отказался встать на сторону ответчика, на Украине "с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле".

В июне представители украинской стороны направили документы в Апелляционный суд Лондона. Первое слушание назначено на январь 2018 года.

В ожидании расплаты

Большинство экспертов сходятся на том, что позиция украинской стороны в споре недостаточно убедительна. "Очевидно, да, придется заплатить. Потому что независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций", — сказал бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович в интервью телеканалу "112 Украина".

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов отметил, что Киеву вряд ли удастся "отвертеться" от долга. "Украине ничего не остается, кроме как платить. В противном случае это будет такой кейс, который вообще перекроет любые перспективы перед другими кредиторами — как возможными, так и текущими", — подчеркнул экономист.

При этом попытка Киева заблокировать выплаты с помощью моратория на погашение долгов также не принесет успеха. "Еврооблигации регулируются английским правом, и какие бы законы ни принимала Украина, это не освободит ее от обязанности уплаты долга", — заявил в разговоре с РИА Новости юрист Илья Ремесло.