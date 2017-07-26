ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы вводить санкции против участников учредительного собрания Венесуэлы, заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель Белого дома.

"Любой, кто решит принять участие в национальном учредительном собрании … потенциально может подвергнуться санкциям США", — сказал представитель администрации. По его словам, США призывают к проведению честных выборов в стране.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.