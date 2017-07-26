Экс-глава Пентагона раскритиковал решение Трампа по трансгендерам в армии

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны США Эштон Картер выступил с резкой критикой президента Дональда Трампа в связи с его решением отказать армии США в найме на службу людей, поменявших пол (трансгендеров).

"Отбор военнослужащих не по военной квалификации, а на других основаниях является социальной политикой и не имеет места в наших вооруженных силах", — цитирует агентство Рейтер заявление Картера.

Он также добавил, что в вооруженных силах уже есть трансгендеры, которые выполняют свою службу "эффективно и достойно".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), все же не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.