МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области не столько гражданства, сколько политической перспективы, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Но Порошенко лишает его не столько гражданства, сколько политической перспективы. Саакашвили как человек наглый себя убедил в том, что у него есть политическое будущее на Украине. И в данном случае начал интригу против действующего президента Порошенко, который его в своё время назначал на пост одесского губернатора", — сказал РИА Новости Затулин.

Он отметил, что Саакашвили не из тех людей, которые помнят добро и испытывают благодарность к кому-либо, кто помог ему в каких-то вопросах.

"Это был союз двух эгоистов — Порошенко и Саакашвили, — себялюбцев, каждый из которых намерен был использовать другого", — добавил парламентарий.

При этом депутат полагает, что у Саакашвили нет проблем получить себе гражданство в другой стране. "Я не знаю, будет ли он просить (гражданство в США). У него были намерения прежде натурализоваться в США. У него есть, как известно, соломенная вдова, с которой он то живет, то не живёт, Сандра Рулофс. Она гражданка Нидерландов. Я не думаю, что у него проблема в том, чтобы найти себе гражданство", — полагает Затулин.