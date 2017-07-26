В ООН обвинили арабскую коалицию в атаке на беженцев у берегов Йемена

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи ООН обвинили арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в атаке на лодку с сомалийскими беженцами у берегов Йемена 16 марта, жертвами которой стали более 40 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Ранее сообщалось, что вертолет Apache неизвестной принадлежности 16 марта нанес удар по судну с сомалийскими беженцами в Красном море в районе йеменского порта Ходейда. На лодке находилось более 140 человек, 42 из них погибли и 34 получили ранения.

"Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией — единственные участники конфликта, которые имеют возможность задействовать в регионе боевые вертолеты", — говорится в документе. Составители доклада отмечают, что вертолет, вероятно, взлетел с военного корабля и обстрелял судно с беженцами из орудия калибром 7,62 мм.

В докладе говорится, что атака на лодку является нарушением международных гуманитарных законов и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.