Страны БРИКС обсудили двусторонние договоры о социальном обеспечении

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны БРИКС обсудили на встрече в Китае возможность заключения двусторонних договоров о социальном обеспечении. Минтруд России уже приступил к переговорам с китайскими и индийскими коллегами, сообщил глава ведомства Максим Топилин, участвующий в переговорах с российской стороны.

Третья встреча министров труда и занятости стран БРИКС проходит в китайском Чунцине 26-27 июля.

По данным пресс-службы Минтруда, на встрече был поднят вопрос заключения двусторонних договоров о социальном обеспечении, Топилин поддержал эту инициативу. "Рынки стран БРИКС будут сближаться, и вопросы социального обеспечения, в том числе назначения и выплаты пенсий, будут становиться все более актуальными. Например, уже сейчас много китайских граждан работает в России, а российских – в Китае", — цитирует пресс-служба слова российского министра.

"Россия примет самое активное участие в работе по данному направлению. Минтруд России уже приступил к переговорам с китайскими и индийскими коллегами", – заявил он.

Как правило, в двусторонних договорах о социальном обеспечении обозначаются взаимные обязательства государств по социальному и пенсионному страхованию, в основе которых лежит пропорциональный принцип распределения финансовых обязательств за стаж, приобретенный на территории каждой из сторон.

Новые формы занятости



Министры также обсудили возможности и вызовы для стран БРИКС в связи с цифровизацией экономики.

"Глобализация и цифровизация экономики влекут появление новых форм бизнеса и новых форм занятости. Новые формы занятости являются серьезным вызовом для всех стран-членов БРИКС", – заявил Топилин.

"Страны БРИКС должны прикладывать максимум усилий, чтобы выявлять эти формы и обеспечивать социальную защищенность граждан, вовлеченных в нестандартные трудовые отношения", – добавил министр.

По мнению Топилина, новые формы трудовых отношений, обусловленные цифровизацией экономики, требуют изменения трудового законодательства. "Нам всем необходимо найти ответы на вопросы, как выстроить трудовое и страховое законодательство в условиях цифровизации и как защитить данные, а значит права граждан", – сказал он.

По словам главы Минтруда, сегодня есть все условия для упрощения кадрового документооборота, в частности для заключения трудового договора в электронном виде. "Однако остаётся открытым вопрос защиты трудовых и социальных прав работников, поскольку электронная подпись живёт недолго. Что делать, если работник обратится за защитой прав через 10-20 лет после заключения электронного трудового договора? Пока на этот вопрос ИТ-специалисты не дают ответа", — сказал он.

Прогнозы Минтруда



Российский министр также затронул вопрос стоимости рабочей силы. "Мы часто говорим: если труд дорогой, то это проигрыш в конкуренции. Наоборот: проигрывают те страны, которые делают ставку на дешёвый труд, труд без страховки. Необходимо отказываться от тезисов 30-летней давности", – сказал Топилин.

Министр заявил, что "несмотря на непростую международную и экономическую ситуацию, сложившуюся в последние годы, России удалось, опираясь на собственные ресурсы, увеличить темпы роста экономики".

"В России никогда не было столь низкой инфляции: прогноз на этот год – 4%. Низкая инфляция и государственные финансовые резервы являются залогом роста реальной заработной платы. Мы видим, что в январе-мае рост реальной заработной платы составил почти 3%. С учётом сложившихся условий – это серьезное достижение", – сказал Топилин.

"Сегодня общая безработица в России составляет чуть больше 5%. Это исторический минимум", — заявил он.

"Позитивные изменения на рынке труда – это в том числе результат тесного диалога социальных партнёров: правительства, профсоюзов и работодателей", – сказал глава Минтруда России.

Министр особо подчеркнул роль социального партнёрства в правовом регулировании социально-трудовых отношений.

"Правительства стран БРИКС не должны принимать решений без учёта интересов профсоюзов и работодателей", – добавил он, отметив эффективность работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Повышение производительности труда



Топилин также проинформировал участников встречи о работе правительства России над проектом программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости".

"Рост производительности труда не должен сопровождаться увеличением безработицы. Будем подключать дополнительные механизмы – прежде всего, мероприятия по профессиональному обучению, в том числе повышению квалификации, работников модернизируемых предприятий, а также переобучению высвобождаемых работников с целью трудоустройства на другие рабочие места", – заявил российский министр.

Он напомнил об успешном опыте России по повышению квалификации и переобучению работиков, находящихся под угрозой увольнения.

"Опыт реализации таких мероприятий в период мирового финансового кризиса показал их эффективность. В 2009-2014 годах за счет государства около полумиллиона работников прошли опережающее профессиональное обучение. Это позволило сохранить их занятость на прежнем рабочем месте или найти новые рабочие места, в том числе в других отраслях", – сказал глава Минтруда России.