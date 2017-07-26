В Каталонии поменяли регламент, чтобы быстрее провозгласить независимость

МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Парламент Каталонии одобрил реформу собственного регламента, что позволит ему в упрощенном порядке принимать законы, направленные на отделение автономного сообщества от Испании.

Депутаты решили, что законопроекты могут "приниматься напрямую и только в одном чтении пленумом парламента или комиссией, если суть закона это подразумевает или простота формулировок это позволяет". Предложение принять закон по упрощенной процедуре может внести правительство Каталонии или Бюро парламента. При такой процедуре политические силы не смогут вносить поправки в документы.

За реформу проголосовали 72 депутата от политических сил, поддерживающих независимость Каталонии (коалиция "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства"), против – 63 депутата от Народной партии, соцпартии Каталонии, "Граждан", коалиции "Да, это возможно" (в эту политическую силу входит Podemos).

Еще в марте президиум парламента Каталонии принял решение о рассмотрении депутатами реформы регламента законодательного органа. Она предполагает рассмотрение законов, связанных с обретением независимости автономного сообщества от Испании, лишь в одном чтении. Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством. Таким образом правящая в Каталонии коалиция "Вместе за "да", которая вместе с "Кандидатурой народного единства" обладает абсолютным большинством в парламенте, хочет обеспечить возможность принятия законов о независимости в ускоренном порядке.

Этот механизм может создать сложности для правительства Испании с принятием ответных мер: у кабинета Мариано Рахоя просто не будет времени, чтобы оспорить принятые законы в Конституционном суде.

Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, он будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, – его они собираются провести 1 октября — звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.