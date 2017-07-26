В Каталонии поменяли регламент, чтобы быстрее провозгласить независимость

МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Парламент Каталонии одобрил реформу собственного регламента, что позволит ему в упрощенном порядке принимать законы, направленные на отделение автономного сообщества от Испании.
За реформу проголосовали 72 депутата от политических сил, поддерживающих независимость Каталонии (коалиция "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства"), против – 63 депутата от Народной партии, соцпартии Каталонии, "Граждан", коалиции "Да, это возможно" (в эту политическую силу входит Podemos).
Еще в марте президиум парламента Каталонии принял решение о рассмотрении депутатами реформы регламента законодательного органа. Она предполагает рассмотрение законов, связанных с обретением независимости автономного сообщества от Испании, лишь в одном чтении. Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством. Таким образом правящая в Каталонии коалиция "Вместе за "да", которая вместе с "Кандидатурой народного единства" обладает абсолютным большинством в парламенте, хочет обеспечить возможность принятия законов о независимости в ускоренном порядке.
Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, он будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, – его они собираются провести 1 октября — звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.