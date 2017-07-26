СК проверяет данные о детях, которые не могут вернуться из Болгарии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге проверяют информацию СМИ о том, что 360 российских детей не могут вернуться с отдыха в Болгарии, поскольку туроператор не оплатил их отъезд, сообщает СК.

По данным ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что из Болгарии после летнего отдыха не смогли вернуться 360 российских детей. Как следует из сюжета, дети отдыхали в детском лагере "Олимпиум" и не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург после смены. По данным СК, накануне 140 детей вернулись домой за счет другой компании, остальные до сих пор находятся в Болгарии.

"По данному факту следователями Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка на предмет возможного совершения мошеннических действий со стороны туроператора, занимающегося организацией указанного детского отдыха", — говорится в сообщении.

В частности, следователи изучат финансово-хозяйственную деятельность туроператора: проведут выемку необходимой документации в офисе компании, а также анализ движения денежных средств по ее расчетным счетам.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину сообщил, что около 360 детей из России, отдохнувших в летних лагерях в Болгарии, не могут вернуться на родину из-за того, что туроператор "Аэлита Трэвел" не оплатил их возвращение.

Компания "Аэлита Трэвел" специализировалась на детском отдыхе в Болгарии, 17 июля туроператор сообщил, что не может исполнить свои обязательства по заключенным договорам с туристами, вылетающими в детский лагерь "Олимпиум" по заездам с 17 июля по 15 сентября. Отмечается, что "Аэлита" была исключена из реестра туроператоров Ростуризма еще 23 мая 2017 года. В компании заверили, что с момента исключения из реестра не занимались операторской деятельностью. В Ростуризме АТОРу подтвердили, что все туры компанией были проданы в феврале, марте и апреле.