В США предложили ужесточить закон об иноагентах из-за "русских хакеров"

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Сенатор США Дайэнн Файнстайн (демократ от Калифорнии) предложила ужесточить закон об иностранных агентах из-за подозрений в том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

"Я не знаю о времени, когда США чувствовали бы больше иностранного вторжения. В 21 штате было проникновение в систему выборов на последних выборах. Мы думаем, что это сделала Россия. Мне кажется, что пришло время ужесточить этот закон, чтобы посмотреть, кто находится в стране, кто формально подает на регистрацию, посмотреть, нарушают ли они (закон) и привлекаются ли к ответственности", — сказала Файнстайн на слушаниях в юридическом комитете сената.

Она не пояснила, каким образом, по ее мнению, хакеры связаны с физическим присутствием каких-либо иностранных агентов в США.

В свою очередь, председатель комитета, республиканец от Айовы Чак Грассли, раскритиковал как недостаточные усилия минюста по выявлению иностранных агентов. "Во всем министерстве юстиции лишь девять человек заняты на полной ставке обеспечением соблюдения этого закона и отслеживанием незарегистрированных иностранных агентов в США. Так что неудивительно, что сейчас зарегистрированы только 400 иностранных агентов. Разве в этом зале есть хоть кто-то, кто серьезно верит, что во всех США есть только 400 человек, которые используют иностранные деньги для лоббистской работы и пиара? Это выглядит невероятным", — заявил Грассли.

Он также упомянул о публикациях, предполагающих, что в США находятся незарегистрированные "российские агенты", целью которых, по его словам, является отмена акта Магнитского, вводящего санкции против ряда граждан России.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".