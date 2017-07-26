Посольство в Болгарии не знает о детях, которые не могут вернуться в Россию

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В посольство РФ в Софии не обращались в связи с ситуацией с российскими детьми, которые, по данным СМИ, не могут вылететь на родину после отдыха в Болгарии, сообщила РИА Новости в среду пресс-атташе дипломатического представительства Анастасия Кобанова.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину сообщил, что около 360 детей из России, отдохнувших в летних лагерях в Болгарии, не могут вернуться на родину из-за того, что туроператор "Аэлита Трэвел" не оплатил их возвращение.

"Я позвонила и в наш консульский отдел, и в генеральное консульство РФ в Варне, и никто не подтвердил эту информацию, звонков в наши консульства по этому вопросу не было", — сообщила Кобанова по телефону.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 20 июля сообщила, что турами от компании "Аэлита Трэвел", заявившей о приостановке своей деятельности, по последним данным, не смогут воспользоваться 875 человек.

Компания "Аэлита Трэвел" специализировалась на детском отдыхе в Болгарии. 17 июля туроператор сообщил, что не может исполнить свои обязательства по заключенным договорам с туристами, вылетающими в детский лагерь "Олимпиум" по заездам с 17 июля по 15 сентября. Отмечается, что "Аэлита" была исключена из реестра туроператоров Ростуризма еще 23 мая 2017 года. В "Аэлите" заверили, что с момента исключения из реестра не занимались операторской деятельностью. В Ростуризме АТОРу подтвердили, что все туры компанией были проданы в феврале, марте и апреле.