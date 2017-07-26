Меланья и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и его дочь Иванка включены в подготовленный изданием The Hill список самых красивых людей, живущих в Вашингтоне и занимающихся политикой.

Газета составляет данный список ежегодно на основании выдвинутых читателями возможных кандидатов, из которых путем голосования выбираются 50 лучших.

"Данный рейтинг отличается от предыдущих. Впервые мы представляем 50 самых красивых человек в алфавитном порядке без ранжирования", — отмечает издание.

Как пишет The Hill, 35-летняя дочь Трампа от первого брака Иванка отмечает, что в ее арсенале нет специальных приемов по поддержанию красоты, подчеркивая, что она любит медитировать в саду вместе со своими детьми. В свою очередь, 47-летняя первая леди рассказала, что "постоянна" в вопросах стиля и предпочитает одеваться "соответствующим образом" в зависимости от мероприятия.

При этом самому Трампу, в отличие от Барака Обамы, в годы президентства фигурировавшему в данном списке (например, в 2015 году), места в рейтинге не нашлось.