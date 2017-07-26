Глава XCoal заявил пранкерам, что готов обсудить взятку Порошенко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава американской компании XCoal Эрни Трэшер в разговоре с российскими пранкерами согласился обсудить вопрос взятки президенту Украины Петру Порошенко в ходе визита в Киев.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с Трэшером от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Ранее поставки угля, проект "Северный поток-2" и антироссийские санкции пранкеры, также представившись Гройсманом, обсудили с министром энергетики США Риком Перри.

В этот раз "Гройсман" проинформировал Трэшера о разговоре с Перри и предложил ему еще раз обсудить вопрос цен и объемов поставок американского угля на Украину. Трэшер подтвердил, что текущая цена угля для Украины будет составлять 113 долларов за тонну.

"Окончательная цена зафиксирована в долларах США и составляет 113 долларов за метрическую тонну с доставкой в порт Южный", — сообщил Трэшер. Запись разговора размещена на официальном канале пранкеров в Youtube.

По словам Трэшера, соответствующее соглашение, в рамках которого на Украину будет поставлено 700 тысяч тонн угля, будет действовать с августа по декабрь 2017 года. Американцы также готовы поучаствовать в развитии украинской угольной отрасли своими угледобывающими технологиями, а также наработками в области экологии и безопасности.

"Гройсман" также рассказал Трэшеру, что на Украине есть "специальный фонд имени Петра Порошенко". "Если необходимо как-то ускорить процесс сотрудничества или покупки необходимых месторождений, то, как правило, 10% от контрактов иностранные компании платят туда", — заявили пранкеры, добавив, что "это может быть сделано в формате наличных выплат, которые совершаются непосредственно в руки президента".

Трэшер заверил их, что с удовольствием "встретится и обсудит этот вопрос" во время своего визита на Украину. "Если у вас будет время 31 июля, то для меня будет большая честь встретиться и все обговорить", — сказал Трэшер.