Высаженный с рейса в США россиянин заявил об угрозах в свой адрес

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Россиянин Андрей Еремин, утверждавший, что его высадили из самолета в США за "оккупацию" Крыма, рассказал РИА Новости об угрозах, которые стали поступать в его адрес после публикации поста о рейсе компании Delta AirLines.

Гражданин РФ Андрей Еремин ранее написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и "оккупантом Крыма". После чего, утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь другим самолетом. Он заявил, что намерен отстаивать свои права в суде. При этом в Delta AirLines сказали, что россиянина сняли с рейса за то, что он нарушил правила безопасности.

В разговоре с РИА Новости Еремин рассказал, что вскоре после публикации в социальной сети, вызвавшей большой резонанс, ему стали поступать угрозы. По этой причине он решил удалить пост.

"Мне стали звонить и писать какие-то непонятные люди, говорить разные нехорошие вещи. Поэтому я решил удалить пост. Не то чтобы я чего-то боюсь, но у меня двое детей, мне это неприятно", — сказал Еремин.

Еремин постоянно проживает в США, но имеет российское гражданство.

РИА Новости располагает скриншотами поступивших Еремину угроз.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".