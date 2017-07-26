Снятый с рейса в США россиянин заявил, что не нарушал правила безопасности

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Россиянин Андрей Еремин, которого на днях высадили из самолета в США, настаивает, что он не нарушал правила безопасности в аэропорту, как утверждает авиакомпания.

Ранее пользователь Facebook по имени Андрей Еремин заявил, что в понедельник его высадили с самолета в Сиэтле, потому что соседний пассажир отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма". По заявлению Еремина, авиакомпания поддержала недовольного пассажира, так что Еремину пришлось лететь другим рейсом. Авиакомпания Delta Air Lines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл — Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", а за то, что он нарушил правила безопасности, пытаясь "прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку".

В разговоре с РИА Новости Еремин привел некоторые подробности инцидента, который произошел с ним на рейсе 1588 Сиэтл — Атланта.

"Я действительно был одним из поздних пассажиров на этом рейсе, но я никуда не врывался. Двери были открыты, я спокойно зашел в самолет и сел на свое место… Через место от меня сидел очень сильно выпивший человек. Ему не понравилось то, что у меня в руках был русский паспорт, а на плечах была российская олимпийская куртка. Он сказал, что "вы русские – оккупанты Крыма". На это я ему ответил: "Shut up, ok?" ("Заткнись, ок?" – ред.)", — рассказал Еремин.

По его словам, недовольный пассажир вызвал стюардессу, которая попросила выйти россиянина на "проверку документов".

"Я спокойно вышел из самолета. Ко мне подошел полицейский, который сказал: "Человеку некомфортно лететь с вами, потому что "вы, русские, оккупировали Крым"… Он спросил, не возражаю ли я, если мой вылет перенесется на 45 минут. Я сказал: "Нет, конечно, для меня это непринципиально", — рассказал собеседник РИА Новости.

Он пояснил, что согласился на перенос рейса, потому что не любит "спорить с правоохранительными органами и авиакомпаниями". "Мы прекрасно знаем опыт, что если начнешь "шугаться", то это наручники, тюрьма – это американская полиция", — сказал он.

Еремин подчеркнул, что никаких правил во время посадки он не нарушал, потому что в противном случае с учетом строгости норм авиационной безопасности США его бы просто не пустили на рейс. Он добавил, что намерен подать жалобу в авиакомпанию с требованием компенсации и извинений.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".