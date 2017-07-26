Пушилин считает, что в полномасштабной войне с ДНР у Киева нет шансов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин считает, что в случае полномасштабной войны с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками у Киева нет шансов.

"У нас, несмотря ни на что, все-таки оптимистическое настроение. Даже если будет война, то в войне мы победим, у Украины нет шансов. Если не будет войны — тем лучше, не будет жертв и разрушений, к которым может привести война, но процесс будет более длинным и трудоемким в плане выстраивания всего необходимого для благосостояния населения", — заявил Пушилин в среду в ходе видеоконференции.

По его словам, "тогда у нас останется единственная возможность — сделать более привлекательным для простых граждан, граждан Украины, ситуацию внутри республик, чтобы они захотели того, что происходит у нас, а для этого нужно потрудиться, потому что украинская пропаганда рисует картинку совершенно иную о том, что происходит в Донецке и Луганске".