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В мире

Миграционная служба Украины подтвердила лишение гражданства Саакашвили

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (361)
17:3826.07.2017
(обновлено: 17:48 26.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Миграционная служба Украины подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства в связи с предоставлением им неправдивой информации при оформлении гражданства, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Киев дважды отказывал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

Депутат от фракции "Радикальной партии" в украинском парламенте Игорь Мосийчук заявил в среду, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Саакашвили лишен украинского гражданства. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Лишение гражданства, по словам источника, произошло на основании пункта 2 статьи 19 закона о гражданстве: "приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов", — пишет интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства

Телевизионная служба новостей позже сообщила, что миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили украинского гражданства. "Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области лишен украинского гражданства. Информацию, которую ранее распространили в сети интернет, ТСН подтвердили в Государственной миграционной службе Украины", — сообщается на сайте ТСН.

Как пояснили в ведомстве, Саакашвили лишается гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете. "В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — отмечается в сообщении.

По информации ТСН, запрос по поводу гражданства Саакашвили поступил в миграционную службу от депутата Рады от Радикальной партии Андрея Лозового, по запросу комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла соответствующее решение.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно конституции, запрещено лишать человека украинского гражданства, если у него нет гражданства другой страны.

Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пользователи соцсетей высмеяли Саакашвили из-за "костюма миньона"

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Мартынов
Это нарушение прав животных.
А как же Машка Гайдар теперь?
17:42
26.07.2017
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av1916331
Беги Мишико беги ! Пока тебя не выдали Грузии.
18:11
26.07.2017
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