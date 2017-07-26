В Баку решат вопрос экстрадиции Лапшина после вступления приговора в силу

БАКУ, 26 июл – РИА Новости, Вугар Гасанов. Вопрос об экстрадиции в Израиль осужденного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина РФ и Израиля, может быть рассмотрен после вступления в силу приговора суда, заявил начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Фаиг Гурбанов.

В среду адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Вопрос экстрадиции Лапшина может быть рассмотрен после вступления в силу приговора суда на основе международных норм. Согласно законодательству, каждый осужденный имеет право на такое обращение", — приводит слова Гурбанова агентство АПА.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.