В ДНР прокомментировали прекращение Киевом поставок электроэнергии

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика энергетически не зависит от Киева, прекращение поставок электроэнергии в Донбасс никак не отразится на потребителях в ДНР, заявили РИА Новости в Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в компании "Укрэнерго" заявили, что с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донбасса, в настоящее время Киев не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

"ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", — сказал собеседник агентства.