В ОП прокомментировали скандал со снятием россиянина с рейса в США

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Глава Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что международные институты должны дать объективную оценку снятию с рейса россиянина якобы за "оккупацию" Крыма, чтобы понять, есть ли в этом факте нарушение прав человека.

Гражданин РФ Андрей Еремин ранее написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и "оккупантом Крыма". После чего, как утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом. Он заявил, что намерен отстаивать свои права в суде. В настоящее время данная запись в соцсетях Еремина недоступна. При этом Delta AirLines заявляет, что россиянина сняли с рейса за то, что он нарушил правила безопасности.

"Подобный инцидент, к сожалению, показывает, что рано или поздно любое политическое противостояние находит свое отражение на обществе. Заявления американца о том, что он не будет лететь рядом с гражданином России – прямое тому доказательство", — заявила Сутормина РИА Новости.

При этом она считает, что нельзя исключать того, что действия пассажира человека "могут быть мотивированны его какими-то политическими амбициями".

"Однако при этом крайнее возмущение вызывает поведение руководства авиакомпании, которое приняло решение о том, чтобы снять россиянина с рейса. Я считаю, что здесь должна быть дана объективная оценка со стороны международных институтов с точки зрения того, имелся ли в данном случае факт нарушения прав человека", — добавила член ОП РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".