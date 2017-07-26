Осужденный в Баку блогер Лапшин встретился с консулом посольства Израиля

БАКУ, 26 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Осужденный в Азербайджане российско-израильский блогер Александр Лапшин встретился в среду с консулом посольства Израиля в Баку, ведется работа по его экстрадиции в Израиль, заявил РИА Новости адвокат блогера Эдуард Чернин.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина. В среду Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Сегодня состоялся встреча Лапшина с консулом посольства Израиля. Он подал заявление об экстрадиции. В этом направлении будет вестись работа", — сказал адвокат.