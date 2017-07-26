Член ОП попросила ОБСЕ оценить выдворение Украиной журналистки ВГТРК

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась в ОСБЕ с просьбой дать независимую оценку решению украинских властей о выдворении российской журналистки Марии Князевой.

В среду СБ Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой (Саушкина), которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", она якобы вела деструктивную деятельность. Журналистке запрещен въезд на Украину на три года. Как сообщили РИА Новости в ВГТРК, Князева вернулась в Россию две недели назад. В СБ Украины утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", якобы собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

"Безусловно, решение Киева о выдворении из страны российской журналистки является политическим. Украинские власти все сильнее "закручивают гайки" в отношении независимых СМИ и конкретных журналистов. Со своей стороны мы считаем подобные действия недопустимыми и хотим, чтобы международные институты также дали свою оценку этому эпизоду, с такой просьбой от имени нашей комиссии и Российского фонда мира мы обратились к официальному представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру", — заявила Сутормина РИА Новости.

Она отметила, что в комиссии будет подготовлен доклад о ситуации со свободой слова на Украине, который общественники намерены представить в рамках заседания Генассамблеи ОНН с участием неправительственных организаций.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.