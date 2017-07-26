Шохин в шутку предложил высадить американского астронавта с корабля

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин предложил в шутку в качестве ответного "укола" на новые санкции США ссадить американцев как безбилетников с корабля, который отправится с космодрома Байконур к Международной космической станции.

На МКС отправится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи. Запуск ракеты намечен на 18.41 мск 28 июля.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

"Сейчас на Байконуре стоит корабль пилотируемый, я не знаю, кто должен лететь, американцев можно ссадить как безбилетников. Вот так, наверное, можно уколы делать", — сказал Шохин журналистам с улыбкой.

"На самом деле у нас не настолько развиты торгово-экономические и инвестиционные отношения с Соединенными Штатами, чтобы уколоть наших американских в кавычках друзей… Наши контрсанкции в этой области будут бить мимо цели, что называется. Американцы от них никак не пострадают, если не считать двигатели РД-180, или другие направления", — добавил глава РСПП.