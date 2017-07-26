МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российский МИД следит за ситуацией с задержанием в Греции россиянина, разыскиваемого американской стороной по подозрению в отмывании денег.

В соцсети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на пост одного из пользователей по этой ситуации, написала: "взяли в проработку".

Ранее посольство России в Греции подтвердило РИА Новости факт задержания россиянина, находившегося в розыске в США по подозрению в отмывании денег через биткоин-транзакции. В посольстве добавили, что по линии генерального консульства РФ в Салониках предпринимаются все необходимые усилия.

По сообщениям СМИ, 38-летнего задержанного россиянина зовут Александр Виник. Он приехал десять дней назад с женой и детьми в греческий город Салоники, оттуда они направились в Халкидики отдыхать в пятизвездочном отеле. ФБР объявило его в розыск как главу большой сетевой "прачечной". Власти американского штата Калифорния отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией.