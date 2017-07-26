В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Женщина погибла в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева, 20 человек эвакуированы, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы управления Госслужбы по ЧС в украинской столице Светлана Водолага.

"В жилом девятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого было повреждено перекрытие между первым и вторым этажом. Одна женщина погибла, 20 человек эвакуированы", — сказала Водолага.

Она добавила, что причина взрыва пока не установлена.