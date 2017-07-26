Здание суда в Одесской области забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Конфликт возник у районного суда в поселке Ширяево Одесской области, в здание полетели "коктейли Молотова", сообщило в среду одесское издание "Думская".

"Беспорядки у здания районного суда вспыхнули сегодня в поселке городского типа Ширяево Одесской области… В него даже кинули два коктейля Молотова, которые, к счастью, удалось оперативно затушить", — говорится в сообщении.

В Ширяево жители забросали здание суда коктейлями Молотова — https://t.co/K04Gs7F1TQ pic.twitter.com/NYmPQlq4vp — Новости ОДЕССЫ (@cityukr) 26 июля 2017 г.

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По данным издания, конфликт возник после попытки представителей одесской организации "Украина — это мы" и местных жителей "разобраться" с судьей Сергеем Палием, который, по их мнению, выносит незаконные решения. На месте работает полиция, конфликт продолжается.

Пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области на прошлой неделе сообщила, что местные жители протестовали в здании Ширяевского районного суда против работы одного из судей.