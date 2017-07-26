Немецкий эксперт назвал новый закон о санкциях провокацией против Трампа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Принятие законопроекта о новых антироссийских санкциях является провокацией против президента США Дональда Трампа, данное решение ошибочно и мотивировано внутриполитическими причинами, считает экономист, бывший преподаватель финансового дела в университете Бремена, экс-директор исследовательского Института по труду и экономике (IAW) Рудольф Хиккель (Rudolf Hickel).

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года, когда из-за ситуации вокруг Крыма, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США были приняты санкции в отношении российских лиц и компаний.

"Приняв это решение о введении антироссийских санкций, Палата представителей США совершила ошибку. Это решение мотивировано внутриполитическими причинами. Это провокация, направленная против Трампа", — сказал Хиккель РИА Новости.

Он подчеркнул, что "нет никакой непосредственной причины сейчас вводить эти санкции". "Всё расследование, проверки того, имели ли место хакерские атаки и вмешательство в выборы в США со стороны России, еще продолжаются. В таком случает эти санкции скорее контрпродуктивны", — добавил экономист.

По его словам, "санкции – это выражение глобального империалистического притязания США".

Эксперт разъяснил, что в соответствии со стратегией "America First" ("Америка прежде всего") теперь должен быть усилен американский экспорт, особенно в энергетическом секторе, кроме того, таким образом планируется подорвать российско-европейский проект "Северный поток-2".

Хиккель также указал на отсутствие единства между ЕС и США в вопросе антироссийских санкций.

Ранее в Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект США, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона". В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые антироссийские санкции США заявил, что эта инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений, а конгресс тем самым вредит прежде всего самой Америке, подрывая авторитет страны и доверие к ней. По его словам, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях введения новых ограничительных мер. Рябков отметил, что в условиях нарастания санкционного давления общих тем для обсуждения с американской стороной становится все меньше.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Трампа, что категорически отрицает окружение главы государства. Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.