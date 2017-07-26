Немецкий эксперт назвал новый закон о санкциях провокацией против Трампа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Принятие законопроекта о новых антироссийских санкциях является провокацией против президента США Дональда Трампа, данное решение ошибочно и мотивировано внутриполитическими причинами, считает экономист, бывший преподаватель финансового дела в университете Бремена, экс-директор исследовательского Института по труду и экономике (IAW) Рудольф Хиккель (Rudolf Hickel).
"Приняв это решение о введении антироссийских санкций, Палата представителей США совершила ошибку. Это решение мотивировано внутриполитическими причинами. Это провокация, направленная против Трампа", — сказал Хиккель РИА Новости.
Он подчеркнул, что "нет никакой непосредственной причины сейчас вводить эти санкции". "Всё расследование, проверки того, имели ли место хакерские атаки и вмешательство в выборы в США со стороны России, еще продолжаются. В таком случает эти санкции скорее контрпродуктивны", — добавил экономист.
По его словам, "санкции – это выражение глобального империалистического притязания США".
Хиккель также указал на отсутствие единства между ЕС и США в вопросе антироссийских санкций.
Ранее в Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект США, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона". В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.
Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Трампа, что категорически отрицает окружение главы государства. Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.