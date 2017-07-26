КНДР пригрозила стереть США с лица Земли превентивным ядерным ударом

ТОКИО, 26 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея вновь пригрозила нанести неожиданный превентивный ядерный удар по США в преддверии 64-й годовщины окончания Корейской войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, в преддверии годовщины окончания войны в Пхеньяне прошло торжественное собрание, на котором с речью выступил министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик.

"Если враги будут придерживаться опасной для их же существования теории превентивного ядерного удара, недооценивая стратегическое положение КНДР, непобедимая революционная армия Пэктусана (легендарная гора в КНДР — ред.) без каких-либо предупреждений нанесет самый основательный превентивный ядерный удар в сердце американской империи, не оставит и следа на планете от земли, называемой США, и завершит до конца историческое дело воссоединения родины", — приводит агентство слова Пак Ён Сика.

Министр заявил, что США замышляют свой собственный превентивный ядерный удар по КНДР, опасаясь роста военной мощи этой страны.

Северная Корея и США формально находятся в состоянии войны, поскольку договора о мире между ними подписано не было, а соглашение о перемирии в КНДР уже давно считают утратившим смысл из-за военных приготовлений американцев и Южной Кореи.

Северные корейцы считают, что победили США в Корейской войне 64 года назад и празднуют день установления перемирия 27 июля как "день победы".

В настоящее время Пхеньян усиленно разрабатывает ядерные и ракетные вооружения, проводит их испытания, несмотря на санкции СБ ООН и отдельных стран, и утверждает, что с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанесли удар по любой точке планеты.