Трамп заявил, что трансгендеры не будут служить в армии США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание.

Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием вооруженных сил и военными экспертами.

"Правительство США не будет принимать трансгендеров на службу в армию ни на одну должность. Наши войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет принятие этих людей на службу", — написал президент в Twitter.

Указ об отмене запрета на прохождение военной службы для лиц, сменивших пол, был принят администрацией Барака Обамы. Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил перенос срока вступления в силу этой инициативы. Окончательное решение по вопросу будет вынесено до конца 2017 года.