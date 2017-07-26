СМИ: в Токио откроется капсульный отель только для женщин

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Две токийские фирмы намерены открыть в столице Японии капсульный отель, открытый только для представительниц женского пола, пишет издание Japan Times. © AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno СМИ: Япония собирается развивать туризм с помощью ниндзя

"Мы решили создать отель этого вида (капсульного — ред.) для женщин, поскольку здесь не так много подобного рода объектов", — заявил Кейсукэ Юи, основатель компании Nine Hours Inc., накануне открытия семиэтажной гостиницы для женщин, рассчитанной на 70 спальных мест.

По словам Юи, открытие такого отеля связано также с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги. Кроме того, по его словам, все больше иностранных туристов предпочитают останавливаться именно в капсульных отелях.

Он также отметил, что его фирма обычно занимается строительством капсульных отелей, где могут остановиться как мужчины, так и женщины.