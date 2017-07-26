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В мире

СМИ: в Токио откроется капсульный отель только для женщин

16:3526.07.2017
(обновлено: 16:39 26.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фотоНебоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Две токийские фирмы намерены открыть в столице Японии капсульный отель, открытый только для представительниц женского пола, пишет издание Japan Times.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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"Мы решили создать отель этого вида (капсульного — ред.) для женщин, поскольку здесь не так много подобного рода объектов", — заявил Кейсукэ Юи, основатель компании Nine Hours Inc., накануне открытия семиэтажной гостиницы для женщин, рассчитанной на 70 спальных мест.

По словам Юи, открытие такого отеля связано также с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги. Кроме того, по его словам, все больше иностранных туристов предпочитают останавливаться именно в капсульных отелях.

Он также отметил, что его фирма обычно занимается строительством капсульных отелей, где могут остановиться как мужчины, так и женщины.

Роскошь по-японски: поезд мечты Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЯпонская железнодорожная компания East Japan Railway предложила своим клиентам совершенно особое развлечение — путешествие по стране в поезде класса люкс.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Японская железнодорожная компания East Japan Railway предложила своим клиентам совершенно особое развлечение — путешествие по стране в поезде класса люкс.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЖелезнодорожная компания вложила в создание поезда Train Suite Shiki-Shima около 44,5 миллиона долларов.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima отправляется в первый рейс
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Железнодорожная компания вложила в создание поезда Train Suite Shiki-Shima около 44,5 миллиона долларов.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressСуперпоезд состоит из десяти прозрачных вагонов, выполненных в футуристическом дизайне.Главные двери японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Суперпоезд состоит из десяти прозрачных вагонов, выполненных в футуристическом дизайне.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressВ первом и последнем вагонах поезда встроены огромные панорамные окна, благодаря которым пассажиры могут с комфортом любоваться пейзажами Японии.Один из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima, сделанный в виде обсерватории
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
В первом и последнем вагонах поезда встроены огромные панорамные окна, благодаря которым пассажиры могут с комфортом любоваться пейзажами Японии.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressНомера в поезде Train Suite Shiki-Shima бывают разных классов. Самый дорогой люкс состоит из трех комнат: спальни, гостиной и ванны, выполненной в японском стиле.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Номера в поезде Train Suite Shiki-Shima бывают разных классов. Самый дорогой люкс состоит из трех комнат: спальни, гостиной и ванны, выполненной в японском стиле.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressТрехдневное путешествие по Японии в самом дорогом номере поезда обойдется примерно в миллион иен с человека — это около 580 тысяч рублей.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Трехдневное путешествие по Японии в самом дорогом номере поезда обойдется примерно в миллион иен с человека — это около 580 тысяч рублей.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЕсть варианты путешествия и в более дешевых номерах. Их стоимость зависит от сезона и начинается со 160 тысяч рублей по нынешнему курсу.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Есть варианты путешествия и в более дешевых номерах. Их стоимость зависит от сезона и начинается со 160 тысяч рублей по нынешнему курсу.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressНесмотря на заоблачную стоимость поездки, все билеты на поезд уже распроданы до марта 2018 года.Один из номеров японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Несмотря на заоблачную стоимость поездки, все билеты на поезд уже распроданы до марта 2018 года.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressВ поезде Shiki-Shima всего 17 двухместных купе, а это значит, что за одну поездку он не может взять "на борт" более 34 пассажиров.Ванная комната японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
В поезде Shiki-Shima всего 17 двухместных купе, а это значит, что за одну поездку он не может взять "на борт" более 34 пассажиров.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressМеню для ресторана поезда создал шеф-повар Кацухиро Накамура — первый японец, получивший звезду "Мишлен". Гостей здесь кормят традиционными блюдами того региона, который проезжает поезд.Вагон-ресторан в японском поезде класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Меню для ресторана поезда создал шеф-повар Кацухиро Накамура — первый японец, получивший звезду "Мишлен". Гостей здесь кормят традиционными блюдами того региона, который проезжает поезд.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressИнтерьеры люксового поезда разработал японский дизайнер Кен Окуяма, который ранее сотрудничал с такими автобрендами, как Porsche, Ferrari и Maserati. Создавая внутреннее оформление вагонов, он совместил японские традиции с футуризмом и стилем ар-деко.Живая музыка в одном из вагонов японского поезда класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Интерьеры люксового поезда разработал японский дизайнер Кен Окуяма, который ранее сотрудничал с такими автобрендами, как Porsche, Ferrari и Maserati. Создавая внутреннее оформление вагонов, он совместил японские традиции с футуризмом и стилем ар-деко.
© AFP 2017 / STR/ Jiji PressЯпонский поезд Shiki-Shima курсирует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.Японский поезд класса люкс Shiki-Shima
© AFP 2017 / STR/ Jiji Press
Японский поезд Shiki-Shima курсирует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.
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