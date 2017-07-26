Клинтон в новой книге назовет виновных в своем поражении на выборах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в новой книге возложит на Москву и экс-директора ФБР Джеймса Коми ответственность за свое поражение на выборах 2016 года, пишет издание Hill со ссылкой на осведомленные источники.

"Она действительно верит, что именно поэтому проиграла, и хочет объяснить причины в предельно четких формулировках. Она хочет изложить там всю историю со своей точки зрения. Думаю, многие будут действительно удивлены тем, как много она расскажет", — заявил один из давних соратников Клинтон.

Ожидается, что сборник автобиографических эссе выйдет в свет в сентябре. Ранее сообщалось, что книгу опубликует издательство Simon&Schuster. Название сборника пока не известно.

Скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Хиллари Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам.

В рамках расследования она передала около 30 тысяч писем с личного сервера в распоряжение властей, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер. Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что эта находка не изменила позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.

Также в разгар президентской гонки летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.