Клинтон в новой книге назовет виновных в своем поражении на выборах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в новой книге возложит на Москву и экс-директора ФБР Джеймса Коми ответственность за свое поражение на выборах 2016 года, пишет издание Hill со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что сборник автобиографических эссе выйдет в свет в сентябре. Ранее сообщалось, что книгу опубликует издательство Simon&Schuster. Название сборника пока не известно.
Скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Хиллари Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам.
Также в разгар президентской гонки летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.