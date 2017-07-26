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В мире

"Залить Китай кровью": как Пекин готовится к возвращению боевиков ИГ*

17:3926.07.2017
(обновлено: 18:31 26.07.2017)
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© AFP 2017 / StringerСотрудники китайской военной полиции во время антитеррористических учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 2017 годСотрудники китайской военной полиции во время антитеррористических учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 2017 год
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Китая готовятся к возвращению в страну ее граждан — религиозных радикалов, воевавших в Сирии на стороне ИГ*. Согласно данным Дамаска, не менее пяти тысяч уроженцев КНР, этнических уйгуров, приняли участие в боевых действиях против президента Башара Асада. Вернувшись, уйгуры могут привезти с собой идеи радикального ислама, уже получившие распространение на границе Китая со странами Средней Азии.

© AP Photo / Ng Han GuanДевочка в китайской провинции Синьцзян
© AP Photo / Ng Han Guan
Девочка в китайской провинции Синьцзян

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Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit
СМИ: уйгуры, обвиненные в теракте в Таиланде, заявили о невиновности
Перед лицом глобальной угрозы (возвращение бывших джихадистов считается опасностью в десятках стран мира) Пекин разрабатывает собственные методы противодействия. Первый из них — наблюдение за всеми заподозренными в увлечении радикальным исламом. Программисты КНР разработали приложение для смартфонов под названием Jiwang, позволяющее сканировать мобильные телефоны на предмет наличия исламистского контента. В Уйгуро-Синьцзянском автономном регионе, где сосредоточено мусульманское население, установку Jiwang сделали обязательной. Для нарушителей этого правила (и тех, кто стер программу) предусмотрено тюремное наказание сроком в 10 дней. 

Китайские власти ищут экстремистов, причастных к деятельности "Туркестанской исламской партии". Запрещенная в стране организация считает себя местным отделением "Аль-Каиды"*. Однако как показала война в Сирии, оказавшиеся на Ближнем Востоке джихадисты легко переходят из одной группировки в другую. В начале 2017 года главным противником Китая выступила уже не "Аль-Каида"*, а ИГ*. Группировка объявила, что рассчитывает на приток джихадистов-уйгуров и дала обещание "залить Китай кровью". По мере того как позиции ИГ* на Ближнем Востоке слабели, руководители организации все чаще призывали исламистов Дальнего Востока перенести вооруженную борьбу на территорию своих собственных стран.

Возвращение радикалов, уже приобретших боевой опыт, пугает КНР, решившую действовать превентивно. Летом 2017 года стало известно, что по договоренности с Египтом студентов-уйгуров, учащихся в мусульманских университетах в этой стране, депортируют на родину. Эксперты сходятся во мнении, что, действуя жесткими методами, в Пекине решили поставить возвращение исламистов с Ближнего Востока под свой контроль.

Китай возвращает сирийских беженцев на родину

Солдат армии Филиппин во время операции в городе Марави. 1 июня 2017
© REUTERS / Romeo Ranoco
За кого воевал убитый на Филиппинах чеченец
Одновременно с форсированным въездом мусульман власти КНР делают ставку и на ограничение выезда. По сообщению Le Monde, многие представители уйгурского меньшинства были вынуждены под административным нажимом сдать свои паспорта китайским властям. Перемещение людей, просто заподозренных Пекином в экстремизме, с тех пор поставлено под жесткий контроль, который международные правозащитные организации рассматривают как "нарушение прав человека". "Власти Китая не дают никаких объяснений своему решению отнять паспорта этих людей, таким образом нарушается их право на свободу передвижения", — заявила директор организации Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон.

Для Пекина же запрет мусульманам на выезд зеркально соответствует нежеланию принимать беженцев внутри своей страны. Географически удаленный от Ближнего Востока Китай не раз давал понять, что не предоставит убежища временным переселенцам из Сирии, если те захотят получить его в КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И прояснил позицию своей страны, которая строится на противопоставлении "беженцев" и "мигрантов". "Беженцы — это не иммигранты: если скитаются по миру, то потому что потеряли родину. Я надеюсь на наступление таких времен, при которых все беженцы вернутся в свою страну и построят в ней заново свои дома", — cформулировал принципиальную для Китая позицию дипломат.

О желании вернуть беженцев в Сирию или по крайней мере оставить в пределах Ближнего Востока Ван И заявил в ходе визита в Ливан — страну, занимающую первое место в мире по числу вынужденных переселенцев на душу населения. Проекты, связанные с гуманитарной помощью беженцам, Пекин готов поддерживать материально, вложив в их обеспечение около 100 миллионов долларов и намереваясь вложить еще 200 миллионов в обозримом будущем.

© REUTERS / /China Central Television via Reuters TV/FilesДепортация уйгурских беженцев из Таиланда, 9 июля 2015
© REUTERS / /China Central Television via Reuters TV/Files
Депортация уйгурских беженцев из Таиланда, 9 июля 2015

Китай разведал уйгурскую нефть

Не только религия и мировоззрение, но и экономические факторы делают обстановку в Уйгуро-Синьцзянском автономном округе  взрывоопасной. В регионе обнаружены   месторождения нефти и газа. Прогресс геологической разведки привлек в бедное пограничье "внутренних мигрантов" — этнических китайцев из центра страны. Этих людей в Уйгуро-Синьцзянском округе в наши дни почти столько же, сколько мусульман: восемь миллионов из 18, и число приезжающих растет. Китаизация этой территории, если она продолжится, едва ли обойдется без жертв.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

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